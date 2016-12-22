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Halep'ten getirilen yaralı sayısı 182'ye yükseldi

Suriye'den tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 182 kişinin Hatay’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İHA | 22.12.2016 - 10:41
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ASD

Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye’ye sevkleri sürüyor.

YARALI SAYISI 182'YE ÇIKTI

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay’daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 182’ye çıktı.

Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) alınan bilgiye göre, 182 yaralıdan 80’i Hatay dışındaki hastanelere gönderildi. Öte yandan 15 kişinin öldüğü ve 23 kişinin taburcu olduğu ifade edildi.

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