1 Irak birlikleri tekrardan Musul'a gidiyor Irak birlikleri DEAŞ'ın elinde bulundurduğu Musul'u ele geçirmek için iki haftalık aranın ardından yeniden Musul'a doğru hareket etti.

2 Depay nargile içerken yakalandı Fenerbahçe yönetimi, nargile içerken yakalanan M.Unitedlı Depay'ı transfer etmekten vazgeçti.

3 Yemek masasına sığmayan aileden muhteşem fikir Çocukları büyüyen bir aile, yemek masasına sığamayınca, yemek masasını önce çöpe atıp yerine şahane bir köşe yaptı...

4 Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor Eski Bayrampaşa Cezaevi Alanı'nda kentsel dönüşüm çalışmaları için fiziki çalışmalar başlatıldı.

5 Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine çok sert cevap ABD her ne kadar terör örgütü YPG'ye silah vermediğini savunsa da elinde belgeleri olan Türk makamları bu iddiaya inanmıyor.

6 Halep'ten getirilen yaralıların sayısı 289'a ulaştı Suriye'nin Halep şehrinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen yaralıların sayısı 289'a ulaştı.