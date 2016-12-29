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Halep'ten getirilen yaralıların sayısı 289'a ulaştı

Suriye'nin Halep şehrinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen yaralıların sayısı 289'a ulaştı.

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 10:17
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Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

YARALILARDAN 41'İ KURTARILAMADI

Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 289'a ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 41'nin hayatını kaybettiği, 104'ünün il dışına sevk edildiği, 41'inin taburcu edildiği öğrenildi. Yaralılardan 127'sinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

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