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Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya ulaştı

Kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller arasında yer alan ve Hatay'a getirilen ağır yaralı sayısı arttı.

AA | 26.12.2016 - 14:22
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ASD

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e ulaştırılan yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

YARALILARIN 98'İ ÇOCUK

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 246'ya ulaştı. Yaralılardan 98'inin çocuk olduğu öğrenildi.

33 YARALI TABURCU OLDU

Yaralılardan 91'inin il dışına sevk edildiği, tedavisi tamamlanan 33'ünün taburcu edildiği belirtildi.

YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik insani yardımlar da devam ediyor.

Aralık ayı itibariyle 575'i Türk Kızılayı, 435'i İHH tarafından olmak üzere toplam bin 10 yardım yüklü tırın bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya ulaştıHalep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya ulaştı

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