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Haley: Bizi desteklemeyenleri kayıt altına alacağız

Trump tarafından, BM Daimi Temsilcisi olarak atanan Nikki Haley, ABD'yi desteklemeyen ülkeleri kayıt altına alacaklarını söyledi.

28.01.2017 - 06:58
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New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Genel Sekreter Antonio Guterres'e güven mektubunu sunmadan önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Haley, ABD ile BM ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacağını belirterek, "Artık daha çok çalışmakla değil, daha zeki çalışmakla ilgileneceğiz" dedi.

"İŞİ BİTİRME ZAMANI"

ABD'nin müttefiklerine arka çıkacağını, müttefiklerin de kendilerine arka çıkmasını beklediklerini belirten Haley, "Arkamızda olmayanların da isimlerini alacağız ve buna uygun olarak yanıt vereceğiz. Şimdi güç zamanı, eylem zamanı, iş bitirme zamanı. Eski ve gereksiz her şeyi kaldıracağız" diye konuştu.

Barack Obama'nın atadığı Samantha Power'dan BM Daimi Temsilciliği görevini devralan Haley, daha sonra güven mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu.

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