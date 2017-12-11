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Haley: Trump'a yönelik taciz iddiaları vardı

Juliet Huddy'nin Trump'ın kendisini öpmeye çalıştığını itiraf etmesi üzerine ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Trump bile olsa kadınlar dinlenmeli" dedi.

AA | 11.12.2017 - 05:13..
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Haley: Trump'a yönelik taciz iddiaları vardı

Son dönemde özellikle Hollywood'da olmak üzere birçok sektörde patlak veren taciz itiraflarına Trump'ın yeniden eklenmesi, ABD siyasetini karıştırdı. FOX News'in eski haber spikerlerinden Juliet Huddy, Trump'ın kendisini zorla dudağından öpmeye çalıştığını itiraf açıklamıştı.

Haley: Trump'a yönelik taciz iddiaları vardı

"TRUMP BİLE OLSA KADINLAR DİNLENMELİ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump bile olsa tacize uğrayan kadınların dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Haley, Amerikan CBS televizyonuna verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cinsel tacize uğrayan kadınların cesurca yaşadıklarını anlatmasına dikkati çeken Haley, cinsel tacizle sadece siyasette değil, Hollywood'un da arasında bulunduğu her sektörde karşılaşıldığını söyledi.

Haley: Trump'a yönelik taciz iddiaları vardı

"TRUMP'A YÖNELİK SUÇLAMALAR DAHA ÖNCE VARDI"

Haley, ABD Başkanı Trump hakkındaki cinsel taciz iddialarına ilişkin bir soruya, "Cinsel tacize uğradığını söyleyen her kadın dinlenmeli, sesleri duyulmalı. Trump'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını seçimlerden önce duymuştuk. Tacize uğradığını ya da kötü muameleye maruz kaldığını düşünen her kadın konuşma hakkına sahip." yanıtını verdi.

Haley: Trump'a yönelik taciz iddiaları vardı

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