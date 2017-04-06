Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı. Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti. Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi. Haley, tüm konuşması boyunca Rusya ve Esed rejimini eleştirdi.

ABD'DEN RUSYA'YA: DAHA KAÇ ÇOCUK ÖLMELİ

Rusya'nın Şam üzerinde eğer bir etkisi varsa bunu kullanması gerektiğini vurgulayan Haley, "Rusya'nın umursaması için daha kaç çocuğun ölmesi gerekli" sözlerini ekledi.

Haley'den BM'de Rus sözcüyü zora sokan İdlib fotoğrafları

RUS TEMSİLCİ, SALONDAN KOŞARAK AYRILDI

Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.

Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.