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Haley'den BM'e kararına karşı oy veren ülkelere jest

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs kararına "hayır" oyu veren, çekimser kalan ve oylamaya katılmayan ülkelere resepsiyon davetinde bulundu.

AA | 22.12.2017 - 10:03..
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs kararına "hayır" oyu veren, çekimser kalan ve oylamaya katılmayan ülke temsilcilerine resepsiyon davetinde bulunduğu bildirildi.

Haley'den BM'e kararına karşı oy veren ülkelere jest

Haley'in, mektubunda söz konusu ülkelere "ABD ile olan dostluklarından dolayı bir teşekkür" olarak nitelediği resepsiyonun 3 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

TEHDİTLE İKNA ETTİĞİ 9 ÜLKE

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmadı.

ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Genel Kurul'da konuşan Haley karara sert tepki göstermiş ve üye ülkeleri ABD'nin kararına karşı oy kullanmamaları konusunda tehdit etmişti.

Haley'den BM'e kararına karşı oy veren ülkelere jest

"BİZE SAYGISIZLIK YAPAN ÜLKELER..."

Haley, "ABD, Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır. Bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir ama bu oylama Amerikalıların BM'ye nasıl baktığı ve bizim bize BM'de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır." demişti.

Haley'den BM'e kararına karşı oy veren ülkelere jest

ÇEKİMSER KALAN ÜLKELER

Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

Haley'den BM'e kararına karşı oy veren ülkelere jest
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ABD, Kudüs konusunda kendi bildiğini okuyacak

Haley'den BM'e kararına karşı oy veren ülkelere jest

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