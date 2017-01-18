taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.378
USD
3,7773
EURO
4,0350
ALTIN
147,15
PETR
55,6700

Halı sahada kalp krizi geçiren kişi öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 35 yaşındaki Mehmet Sencar yaşamını yitirdi

18.01.2017 - 10:50
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

halı saha

Arkadaşlarıyla akşam İsmetpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada futbol oynayan Mehmet Sencar (35), bir anda yere yığıldı.

20 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Durumun iletilmesi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sencar'a yaklaşık 20 dakika süreyle kalp masajı yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan Sencar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ergani Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan iki çocuk babası Sencar, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

171
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

30
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

127
Askeri alanlarda kentsel dönüşüm değerlendirilecek

Askeri alanlarda kentsel dönüşüm değerlendirilecek

229
Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

19
Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

Kardashianlar’ın annesi evlilik kararı aldı

51
New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM