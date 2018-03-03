Halı sahada kalp krizi geçiren maden işçisi öldü

1 İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

2 New York'ta 5 bin 500 uçuş iptal edildi ABD'nin kuzeydoğusunda dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları 5 bin 500'den fazla uçuşun iptal olmasına neden oldu.

3 Talisca: Tehdit edildim Benfica'yla olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Talisca, "Beni tehdit ettiler. İmza atmasaydım sadece Türkiye Ligi'nde oynayabilirdim" dedi.

4 Penelope Cruz prenses gibi geldi ağlayarak gitti Ünlü aktrist Penelope Cruz, Cesar Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi olunca gözyaşlarına hakim olamadı.

5 115 ton atık ekonomiye kazandırıldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında 115 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

6 70 milyon yılık jeopark dünya jeoturizmine kazandırılacak Sivas'taki 70 milyon yıllık jeoparkın turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.