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Halı sahada kalp krizi geçiren maden işçisi öldü

Zonguldak'ta maden işçisi Muhammet Terzioğlu arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi.

DHA | 03.03.2018 - 12:33..
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi Muhammet Terzioğlu, arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken yere yığıldı.

MÜDAHALELERE KARŞIN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Terzioğlu, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Terzioğlu, doktorların yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Halı sahada kalp krizi geçiren maden işçisi öldü

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Terzioğlu'nun cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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