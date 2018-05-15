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Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Düzce'de halı saha maçında kalbine yenik düşen Yunus Günesen yaşamını yitirdi.

DHA | 15.05.2018 - 16:05..
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Dün akşam saatlerinde Düzce şehir merkezindeki halı sahada meydana gelen olayda, halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan, bir giyim mağazasında çalışan, evli ve 2 çocuk babası Yunus Günesen, aniden fenalaşarak yere düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekibi Yunus Günesen'e kalp masajı yaptı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Günesen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yunus Günesen'in cenazesi Beyköy beldesinde toprağa verildi.

Halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

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