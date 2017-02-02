Haliç-Kemerburgaz dekovil hattının ihalesi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç-Kemerburgaz arasında yapılması planlanan demiryolu (dekovil hattı) için ihale düzenlendi. İBB'nin Güngören'deki ek hizmet binasında gerçekleşen ihaleye 9 teklif geldi.

MALİYETİ 463 MİLYON LİRA OLARAK AÇIKLANDI

Haliç kıyısından başlayarak Belgrad Ormanlarına uzanan ve yaklaşık 100 yıl önce Haliç'in kıyısındaki Silahtarağa elektrik santalına kömür taşımak üzere kurulan dekovil hattının yeniden hayata geçirilmesi için düzenlenen ihalede projenin yaklaşık maliyeti 463 milyon 207 bin TL olarak açıklandı.