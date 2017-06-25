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Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

Haliç Metro Köprüsünden denize atlayan genç kızı, tekne çalışanları kurtardı.

25.06.2017 - 12:44
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Haliç Metro Köprüsü üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki K.Ü isimli genç kız, köprü üzerine gelerek korkular çıktı ve kendini aşağıya bıraktı.

TUR TEKNESİ ÇALIŞANLARI FARK ETTİ

O sırada oradan  geçmekte olan tur teknesi çalışanları suya bir şeyi düştüğünü gördü. Olayın olduğu yere doğru tekne ile  yaklaşan  tekne personeli genç bir kızın suda çırpındığını gördü. Suda çırpınan K.Ü. sudan çıkartılarak  tekneye alındı.Olay  polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

GENÇ KIZ KURTARILDI

Daha sonra  tekne, Kasımpaşa vapur iskelesine yananaştırıldı. Vapur iskelesine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi tekne içerisinde yaparken genç kız, ambulans ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

"DENİZDE ÇIRPINDIĞINI GÖRDÜM"

Genç kadını kurtaran tekne personeli, "Metro köprüsünden denize bir şeyin aşağıya düştüğünü gördük.Manevra yapıp gittiğimizde denizde çırpındığını gördüm arkadaşla beraber aldım" diye konuştu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

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