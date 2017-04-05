‘Haliç Su Altı Karayolu Tüneli’nin detayları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı'nın 2014 yılında açıkladığı ve 'ustalık eseri' dediği projenin detayları belli oldu.

35 METRE GENİŞLİĞİNE SAHİP OLACAK

Haliç'te deniz tabanına çakılacak kazıklar üzerine kurulacak olan tünel 8,5 metre altında inşa edilecek. Tünel; 80 metre derinliğe yapılacak ve 44 kazık üzerine yerleştirilecek.

35 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde tasarlanan tüp 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olacak.

900 METRE UZUNLUĞUNDA

Toplam 900 metre uzunluğundaki su altı tüneli, Beyoğlu ile Fatih’i birbirine bağlayan Atatürk Köprüsü ile benzer bir rota izliyor. Köprünün kaldırılması ile Unkapanı boyunca ilerleyen Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü yerine su altı tüneli ile Haliç’e uzanacak.

Kasımpaşa’da bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı önünden çıkacak tünel, Şişhane ve Karaköy güzergahlarına bağlanacak. Tünelin her iki yakadaki çıkış noktaları döner kavşaklarla yollara erişim sağlanacak.