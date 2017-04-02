Haliç'e Fatih Sultan Mehmet'in heykeli dikilecek

Kadir Topbaş, Kasımpaşa İBB Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen 'Beyoğlu'na Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın da bulunduğu törende bir konuşma yapan Kadir Topbaş, Beyoğlu'na yaptıkları yatırımlar toplamının 2 katrilyon 600 trilyon olduğunu söyledi. Beyoğlu'nda yapımı devam eden projeleri anlatan Topbaş, Karaköy'den Koç Müzesi'ne kadar deniz üzerinden 2'si bisiklet 8'i yaya olmak üzere toplam 10 metre genişliğinde yüzer yürüme yolu yapacaklarını ifade etti.

"HALİÇ'TE DENİZİN İÇİNE FATİH SULTAN MEHMET'İN AT ÜZERİNDE HEYKELİNİ KOYACAĞIZ"

Haliç üzerindeki projelerden bahseden Topbaş, "Haliç'te denizin içine Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üzerinde heykelini koyacağız. Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih'in heykelini görsünler, fotoğrafını çeksinler. Koç Müzesi'nin önüne geldiğinide de eski Galata Köprüsü'nü kaldırdık, ekolojik köprü yapıyoruz. Çayır çimen, güller içerisinde karşıya (Feshane) geçeceksiniz. Oradan da feshane'nin önünden Haliç'teki iki adaya yürüyeceksiniz. O adaların arasından 'Leonarda Köprüsü'yle karşıya geçeceksiniz" dedi.