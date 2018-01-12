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Haliç'in silüeti için imar düzenlemesi yapıldı

Haliç kıyısında arazisi olan İBB, bölgede kat sınırını 6'ya indirdi.

AA | 12.01.2018 - 09:26..
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Haliç'in silüeti için imar düzenlemesi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç kıyısında bulunan kendi arazisine özel olarak 10 kat yükseklik içeren imar planını onaylamıştı. Ancak bu imar planında düzenlemeye gidildi.

Haliç'in silüeti için imar düzenlemesi yapıldı

Eyüp Devlet Hastanesi, Eyüp ilçesi Silahtarağa Mahallesi 732 ada 1 parselde 9 bin 672 metrekare yüz ölçümüne sahip ve mülkiyeti İBB'ye bağlı İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi'ne ait arazi, 2017 yılının Haziran ayında yapılan imar planıyla "ticaret+konut ve rekreasyon alanına" alındı.

6 KATA İNDİRİLDİ

10 katlık yükseklik planına yapılan itirazları değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eyüpsultan Belediyesinin itirazı doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğinden, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirdi.

Haliç'in silüeti için imar düzenlemesi yapıldı

HALİÇ'İN SİLÜETİ KORUNDU

Yeni düzenlemeyle İBB şirketi için özel olarak getirilen 10 kat sınırı, 6 kata düşürülerek, Haliç silüeti korunmuş oldu.

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