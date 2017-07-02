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Haliç’te kürek yarışları yapıldı

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle Haliç'te kürek yarışları düzenledi.

02.07.2017 - 17:29
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İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 91. yıl dönümü münasebetiyle Haliç'te "Dragon Bot Yarışları" gerçekleştirdi.

Haliç’te kürek yarışları yapıldı

"HEYECAN DORUKTA SEN DE KATILSANA"

"Heyecan dorukta sen de katılsana" sloganıyla Sütlüce sahilinde başlayan kürek yarışlarına 32 takım katıldı. Takımların birbirleriyle girdikleri kıyasıya rekabette renkli görüntüler oluştu.

Haliç’te kürek yarışları yapıldı

Yarışlar dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bu tür etkinliklerle, İstanbul’un zenginliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Haliç’te kürek yarışları yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Beyoğlu, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Fatih ve Sarıyer belediyesinin bir araya gelmesiyle oluşan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği olarak kentin denizlerini ve sularını temizlemeyi hedeflediklerini ifade eden Demircan, "İstanbul Boğazı'nı, sularını, denizini temiz tutarak, geleceğe taşımak ve gençlere sevdirmek istiyoruz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın da hedefi; denizi, deniz sporlarını, denizin zenginliklerini ve ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunu, geleceğe ilişkin denizlerde ne kadar güçlü olursak, ülkemizin o kadar güçlü olacağını anlatmaya yönelik bu bayramın içini doldurmak ve anlamlandırmak istedik." diye konuştu.

Haliç’te kürek yarışları yapıldı

KATILIM GİDEREK ARTIYOR

İstanbul Boğazı'nı, Haliç'i ve Karadeniz'i sevdirmeye yönelik aktivitelere bu yıl birlik olarak girmeye karar verdiklerini ve bu amaçla kürek yarışlarını düzenlediklerini aktaran Demircan, bu sene 32 katılımla bu yarışların startını verdiklerini, gelecek yıllarda bunu daha geniş katılımla sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Haliç’te kürek yarışları yapıldı

Takımların 8'li gruplar halinde önce kendi aralarında yarışacaklarını daha sonra ise bu grupların birincilerinin yarışacağını belirten Demircan, birinci olan takıma 4 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncü gelecek takıma ise 2 bin lira ödül verileceğini aktardı.

Haliç’te kürek yarışları yapıldı

Haliç'teki kürek yarışları devam ediyor.

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