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Haliç'ten 3 çocuk annesi Suriyeli kadının cesedi çıktı

Haliç'te balık tutmak için açılan balıkçıların ağlarına 3 çocuk annesi Suriyeli Hatice Kemal'in cesedi takıldı.

27.03.2017 - 12:59
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haliç

Saat 10.00 sıralarında Hasköy İskelesi önlerindeki balıkçı teknelerinde bulunanlar su üstünde bir ceset görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri suda bulunan kadın cesedini karaya çıkarmak için deniz polisinden yardım istedi.

Haliç'ten 3 çocuk annesi Suriyeli kadının cesedi çıktı

24 YAŞINDA 3 ÇOCUK ANNESİ SURİYELİ

Kadının cansız bedeni torbaya konulduktan sonra karaya çıkarıldı. Sudan çıkarılan kadının 3 çocuk annesi Suriyeli Hatice Kemal (24) olduğu anlaşıldı.

EŞİ VE YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hasköy İskelesine gelen yakınları kadının cansız bedeni başında gözyaşlarını tutamadı. Koca Mustafa Kemal de eşinin cansız bedenine uzun süre baktı.

Haliç'ten 3 çocuk annesi Suriyeli kadının cesedi çıktı

DARP İZİNE RASTLANMADI

İlk incelemede cesette darp izine rastlanmadı. 24 yaşındaki kadının ölümünün bir intihar mı, yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı şimdilik bilinmiyor.

ÖLÜM NEDENİNİ ADLİ TIP BELİRLEYECEK

Olayla ilgili soruşturma, Adli Tıp Kurumu'nun ölüm nedenini belirlemeye yönelik otopsisinden sonra yön kazanacak.

Haliç'ten 3 çocuk annesi Suriyeli kadının cesedi çıktı

EVİNDEN SABAH 06.00 DA ÇIKMIŞ

Öte yandan kadının yakınlarının polise verdiği ifadeye göre Hatice Kemal sabah saat 06.00 sıralarında evinden çıktı. Vaktin ilerlemesine rağmen geri dönmemesi üzerine de yakınları kayıp başvurusu için polisin kapısını çaldı. Başvuru sırasında Haliç'te cesedinin bulunduğu haberi geldi.

Haliç'ten 3 çocuk annesi Suriyeli kadının cesedi çıktı


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