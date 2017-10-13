Halikarnas Balıkçı ölümünün 44'üncü yıl dönümünde anıldı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne 1925'te sürgüne gönderilen edebiyatçı- yazar ve rehber 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabağaçlı, ölümünün 44'üncü yıl dönümünde anıldı.

MANDALİNA FİDANLARI DİKİLDİ

Bodrum Belediyesi, Bodrum Kent Konseyi, Halikarnas Balıkçısını Yaşatma Platformu ve Oasis Alışveriş Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen 'Halikarnas Balıkçısı'na Merhaba' adı etkinlik, sabah Oasis Alışveriş, Kültür ve Eğlence Merkezi'nde başladı. Merkezde 16 yıl önce oluşturulan Halikarnas Balıkçısı Ağaçlandırma Alanı'na, Bodrum Marmara Koleji ve Küçük Şeyler Anaokulu öğrencileri tarafından mandalina fidanı dikilmesiyle program start aldı. Ardından Kabaağaçlı'nın, Gümbet Mahallesi'ndeki Gönültepe'de bulunan mezarına geçildi. Buradaki törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Emekli Büyükelçi Mukadder Sezgin, Hüseyin Boyacı İlkokulu ve Bodrum Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

"MAVİ YOLCULUK, NARENCİYE BAHÇELERİ, AĞAÇLAR ONUN MİRASIDIR"

Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Haikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'a çok büyük değer kattığını belirterek, "Bodrum'da mavi yolculuktan bahsedebiliyorsak, narenciye bahçelerinden bahsedebiliyorsak, onun diktiği ağaçların gölgesinde dinlenebiliyorsak, bu Halikarnas Balıkçısı'nın bizlere öğretmiş olduğu ve bırakmış olduğu mirastır. Bodrum Belediyesi olarak da bizlere yüklediği misyonun, görevin farkındayız. Eserlerinde de Bodrum sevgisini aşılamıştır. Onun değerlerini gelecek nesillere aktarmak da hepimizin görevidir." dedi.

MEZARINA BEGONVİLLER BIRAKILDI

Öğrenciler de Halikarnas Balıkçısı'nın şiirlerini okudu. Tören, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarının başına begonviller bırakılmasıyla sona erdi. Bodrum Kent Konseyi üyeleri de Halikarnas Balıkçısı'nı Bodrum Kalesi girişindeki heykeli önünde düzenlenen etkinlikle andı.













