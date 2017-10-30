Tarihçinin kutbu Halil İnalcık'tan Osmanlı kitabı

2016’da hayata veda eden tarihçinin kutbu olarak anılan, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim adamlarından tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Osmanlı kitabı, diğer eserleri gibi tadına doyulmayan edebi lezzetle kaleme alınmış. Ülkemizin büyük mütefekkirleri arasında müstesna yerini hep koruyan İnalcık; insanların tarihi öğrenmelerine ve sevmesine katkı sağladı. Koca çınar İnalcık, 100 yaşına toplam 72 kitap sığdırdı. Yazdığı her kitap çok okunmakla beraber, okullarda ders kitabı olarak da okutuldu.

TARİHİ DOĞRU KAYNAKLARDAN OKUMAK

Ünlü tarihçiyi dinlediğinizde anlattığı tarihi olaylar gözünüzün önünde film şeridi gibi geçiyor. Bu da İnalcık Hocanın üstün kabiliyetinden ve pırıl pırıl zekâsından ileri gelmektedir. Halil İnalcık, Osmanlı kitabında beylikten koca imparatorluğa erişen Osmanlı Devleti’nin dünyaya hükmeden büyüklüğe ve güce erişini okurlarına nevi şahsına münhasır üslubuyla okurlara sunuyor. Akıcı Türkçesini kıvrımlı kalemiyle buluşturan İnalcık, okurlara edebi haz sağlıyor. Başlı başına sosyal bir bilim dalı olan tarihi doğru kaynaklardan ve isimlerden okumak her zaman önem kazanmıştır. Dolasıyla ülkemizin ve dünyanın önde gelen tarihçisi Halil İnalcık’ın eserlerini okumak onu hatırlamanın en iyi yoludur.

”Köprülü ve Barkan zamanın büyük âlimiydiler. Halil İnalcık tüm zamanların büyük âlimi.”

Bernard Lewis (Tarihçi)

“Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı Tarihi’nde hiçbir şey kalmaz.”

Mark L… Stein (Tarihçi)





TÜRKLERİN BİN YILI: 1040 – 1600

1000-2000 arası yüzyıllarda dünya iki büyük Türk İmparatorluğuna sahne olmuştur. İlki, 1100-1243 arasında Orta Asya’dan Bizans sınırlarına, oradan da Akdeniz’e kadar uzanan Selçuklu İmparatorluğu; ikinci 1300’lerde ortaya çıkarak Anadolu ve Balkanlar’da beraber tüm Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı 500 yıl idaresi altında tutan Osmanlı İmparatorluğu. Asya’da Uzakdoğu’da, Çin İmparatorluğu’nu, Hindistan’daki devletleri; Avrupa’da Doğu (Bizans) ve kutsal Roma Cermen İmparatorluklarını bir yana bırakırsak, dünyanın merkezi bölgesi ikinci binin büyük kısmında Türk egemenliği altında kalmıştır.

Osmanlı'da günlük sosyal yaşam

TÜRK ADI NE İFADE EDER?

Oğuzlar, Karluklar, Uygurlar ve Türk konuşan daha birçok Türk toplumu, aynı zamanda genel Türk(Yörük) adını taşırlar. Türk-man veya Türkmen adının da, kocaman kelimesindeki man ekiyle, gerçek Türk anlamına geldiğini ileri sürülmüştür. Yörük kelimesi yürüyüş halinde, göçebe anlamında ilk defa Osmanlı bürokratları tarafından kullanıldığının altını çizen Halil İnalcık, “Doğu Anadolu’da Akkoyunlu ve Şah İsmail’in tebaası olan Türkmenlerden kendi Türkmenlerini ayırt etmek amacıyla Osmanlılar, Yörük adını tercih etmişlerdir. Genel olarak Türk adı nereden geliyor? Türk adı aslında siyasi kimlik olarak ifade edilmiştir.” (syf 20)





Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkler, yeni bir tarihin ilk adımını attılar

OSMANLI

Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu ilk zamanlarda beylik halinde varlığını sürdürmeye başlamıştı. Fetih politikasını izleyen Osmanlı, zamanla etrafındaki küçük devletçikleri ya da beylikleri kendi himayesi altına aldı. Girdiği her savaşta galibiyetle çıkan Osmanlı Devleti, imparatorluk olma yolunda adım adım ilerlemeye başladı. Kısa sürede sınırlarını genişleten devlet, Anadolu’da yaşayan diğer devletler için tehlike oluşturmaya başladı. Özellikle Bizans İmparatorluğu gelişen bu durumdan hoşnut olmamaya başlamıştı. Nitekim tarihler 29 Mayıs 1453’ü gösterdiğinde İstanbul fethedildi. Yeni bir çağı da açan bu tarihi olay birçok kitaba ve filme de konu oldu.

Çağ açıp kapatan İstanbul'un Fethi

OSMANLI DEVLETİ'NİN DERİN TARİHİ

Prof. Dr. Halil İnalcık, bu kitabında Osmanlı Devletini derinlemesine ele alıyor. Ünlü tarihçi; İmparatorluğun yükselişini ve üç kıtaya ulaşan büyük gücüne nasıl ulaştığının ipuçlarını veriyor. Özellikle tarihle ilgilenen kitapseverlerin okuması gerekiyor. İmparatorluğun devlet yönetimi, diplomasisi, beşeri ve şeri hukuk sisteminin işleyişine dair tefeuratlı bilgilere Osmanlı kitabıyla ulaşacaksınız.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]