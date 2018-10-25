Halil Sezai sinirlendi

Cihangir'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı Halil Sezai, gece yarısı çıkış yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Sezai, muhabirleri görünce "Nasılsınız? Benim buralara geldiğim yok. Evden çıkmıyorum. Allah size kolaylık versin" dedi. Gazetecilerin "Eski eşinizle görüştüğünüz konuşuluyor. Bu doğru mu?" şeklindeki sorusuna, "Hangisiyle?" şeklinde cevap verdi.

"CİDDİ MİSİNİZ LAN"

Muhabirlerin "Zehra Hanım'la" demesi üzerine Halil Sezai, "Hmm! Karımla, tabii ki. O benim canım. Siz harbiden ciddi misiniz lan! Kapatın şu kameraları lan. Bula bula bu soruyu mu buldunuz? Benim gündemle ne işim olur lan" diyerek bağırdı. Daha sonra bindiği VIP araçla Cihangir'den ayrılan Halil Sezai, evinin yolunu tuttu.