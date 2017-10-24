Halil Sezai'nin yeni sevgilisi Büşra Koşal

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin aynı zamanda ekibinde görev alan Büşra Koşal’la beraber olduğu öğrenildi. Halil Sezai’nin tanıştıktan ve sevgili olduktan sonra Büşra Koşal’a beraber çalışmayı teklif ettiği konuşuluyor.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Geçen Cuma Jolly Joker’de Ervah-ı Ezel albümü ve eski şarkılarından oluşan güçlü repertuvarıyla seyircilere müzik ziyafeti yaşatan şarkıcı, konser sonunda sevgilisiyle soluğu 45’likte aldı ve geç saatlere kadar eğlendi. Müzik hayatının yanı sıra oyunculuğa da devam eden Halil Sezai, son olarak Avşar Film’in Rüzgar isimli filminde Belçim Bilgin ve Ataberk Mutlu’yla kamera karşısına geçmişti.