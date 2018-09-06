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Halil Ünver savunma sanayii projelerinde yer alıyordu

Bostancı açıklarında düşen helikopterde hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver, Türkiye'nin önemli savunma sanayii projelerini yürütüyordu.

DHA | 06.09.2018 - 19:48..
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Halil Ünver savunma sanayii projelerinde yer alıyordu

Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Halil İbrahim Ünver hastanede hayatını kaybetti.

Halil İbrahim Ünver (68), Otokar'ın yönetim kurulu başkanvekiliydi. Ünver, Otokar bünyesindeki kritik savunma sanayii projelerini yürütmekteydi.

OTOKAR'I BABASI KURDU

Halil İbrahim Ünver, İsmet İnönü'nün terzisi ve Türkiye'nin ilk şehirlerarası otobüsünü üreten Otokar'ın kurucusu Bodrumlu İzzet Ünver'in oğlu. 1963 yılında kurulan Otokar'a Koç grubu ortak oldu.

Otokar'ın yüzde 45'i Koç grubunun, yüzde 25'i Ünver Holding'in yüzde 30'u ise halka açık. Şirket hissedarı Ünver Holding A.Ş., Ünver Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. 1970 yılında Koç Holding tarafından yönetilmeye başlanan Otokar, savunma sanayii projeleri ile dikkat çekiyor.

Halil Ünver savunma sanayii projelerinde yer alıyordu

Otokar, Sakarya'daki 552 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 2 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Otokar, toplu taşımacılık alanında otobüs, nakliye ve lojistik sektörü için semi-treyler ve hafif kamyon, savunma sanayii için tekerlekli zırhlı ve paletli zırhlı araçlar üretiyor. Yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olan Otokar, otomotiv ve savunma sanayiinde fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri ile yer alıyor. Türkiye'de otobüs sektöründe ve savunma sanayii kara araçlarında lider kuruluş olan Otokar, Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY Dönem-1'de ana yüklenici olarak görev aldı.

Halil Ünver savunma sanayii projelerinde yer alıyordu

Helikopter kazasında yaralananların kurtarılma anı VİDEO

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