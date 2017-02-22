Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, o dönem tabur komutanı olan Binbaşı Fatih Şahin, Astsubay Kıdemli Çavuş Cemal Güleç, Astsubay Kıdemli Çavuş Cihat İbrahim Yörük ve Piyade Üst Çavuş Erhan Almaz ifade verdi.

''REFLEKS ŞEKİLDE ATEŞ AÇTIM''

Havaalanında ikinci helikopteri de görmediğini belirten Şahin Özel Kuvvetler Komutanlığına girdiklerinde yaşananları şöyle anlattı:

"Semih Terzi bizden önce indi ve hızla hareket etti. Terzi'yi karşılayanlar arasında Ümit Bak da vardı. Ben helikopterden son indiğim için grubun sol arka yanındaydım. Binaya yaklaşırken silah sesi duydum, bizimle hareket eden birinin 'ah' diyerek yere düştüğünü gördüm. Sonradan bunun Semih Terzi olduğunu anladım. Kendi personelim sağ tarafa doğru ateş etmeye başladı. Sağ taraftan üzerimize doğru ateş ediliyordu. 'Dur' ihtarı olmadan ateş açıldı. Kendi ve personelimin can güvenliğini düşünerek refleks bir şekilde ateş açtım. Olay çok seri şekilde, ansızın gelişti" dedi.

PKK'LILARA DAHİ ŞEFKAT GÖSTERDİK

Olayda Halisdemir'in yaralıyken Mihrali Atmaca tarafından vurulduğunu sonradan öğrendiğini ileri süren Şahin, PKK'lılara dahi şefkat gösterdiklerini, o gün de "Ne yapıyorsunuz, etkisiz hale getirin, öldürün" şeklinde emir vermediğini savundu.

KEŞKE DUR UYARISI YAPILSAYDI

Kanunlara uygun olarak nefsi müdafaa hakkını kullanarak ateş ettiğini savunan Şahin, bir anda ateş edilince refleks olarak ateş ettiklerini kaydetti. Şahin, "Keşke bize 'dur' uyarısı yapılsaydı. Biz de içinde bulunduğumuz olayın farkına varabilseydik. Keşke baskın şeklinde ateş edilmeseydi ve silah arkadaşımızı vurmamış olsaydık. Semih Terzi'nin de Ömer Halisdemir'in de vurulmasını istemezdim" dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şahin, Mihrali Atmaca'nın olay sonrası yaralanan Ömer Halisdemir'i vurduğunu sonradan öğrendiğini iddia etti. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, Diyarbakır'dan havaalanına giderken otobüste Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasını duyup duymadığını sordu.

Şahin, Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını duymadığını öne sürdü. Ademoğlu'nun, "Otobüste bulunan bütün askerler açıklamayı duyarken sen nasıl duymadın" diye sorması üzerine Şahin, duymadığını yineledi. Şahin, Semih Terzi'nin uçakta kendisine söylediği "TSK yönetime el koydu" bilgisini personeli ile neden paylaşmadığı sorulması üzerine" Personelimin zarar göreceğini düşündüm. Zarar görmemeleri için bunu paylaşmadım" dedi.

Şahin, alarm emri aldığı 21.30'dan itibaren uçağın kalktığı saat 24.00'e kadar Zekai Aksakallı'nın neden kendilerini arayıp Semih Terzi'nin durdurulmasını istemediğinin sorgulanması gerektiğini ileri sürdü.