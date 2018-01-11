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Şanlıurfalı Halise Nine'nin yaşam mücadelesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tavanı çöken ve banyosuz bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki Halise Nine, evinin onarılmasını bekliyor.

İHA | 11.01.2018 - 13:22..
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Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde yaşayan Halise Kuzucu, başını sokabileceği sağlam iki odası, temiz bir banyosu ile tuvaleti olan bir ev istiyor.

10 METREKARELİK ALANDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Gençliğinde hastalanan ve yatalak duruma düşen annesine baktığından dolayı evlenmediğini söyleyen yaşlı kadın, annesinin vefat etmesiyle birlikte derme çatma evde tek başına yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. Evin duvar ve topraklı tavanı ise zamanla yağmur, kar ve doğal afetler nedeniyle çökmüş durumda. Halise Kuzucu, evin sağlam kalan 10 metrekarelik alanında yaşam mücadelesi verirken, bu odanın da her an çökme ihtimali bulunuyor.

Şanlıurfalı Halise Nine'nin yaşam mücadelesi

70 yaşında olduğunu ve imkanların yetersizliğinden dolayı evini onaramadığını söyleyen Halise Kuzucu, yardım için çaldığı tüm kapıların yüzene kapandığını söyleyerek, "7 yıl yatalak olan anneme baktığımdan dolayı evlenemedim. Şimdi kimsem yok bana baksın. Evim yıkılmış durumda.” dedi.

"BİR GÜN EV ÜZERİME ÇÖKECEK KİMSE GÖRMEYECEK"

Evin üzerine çökmesinden korkan Kuzucu: “Bir gün ev tamamen çökse ve altında kalsam kimse göremeyecek, ne banyom var, ne de lavabom var... Banyomun olmayışından dolayı, komşularda banyo ihtiyacımı gideriyorum. Ama bu ne zaman kadar devam edecek bilmiyorum. Komşular bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, bir sene idare eder ama sonunda onlar da rahatsız olacak. Bu ömür boyu böyle olur mu." dedi.

Şanlıurfalı Halise Nine'nin yaşam mücadelesi

"BELEDİYEYE DEFALARCA BAŞVURDUM İLGİLENEN OLMADI"

İlçe Belediyesine defalarca başvurduğu halde kendisiyle ilgilenenin olmadığını iddia eden Kuzucu, "Belediyeye başvurdum evimin onarılması için, ismimi yazdılar ama gelmediler. Bir yığın halka yaptılar ama bana yapmadılar. Bu sene yine gittim belediyeye, beni bir adamın yanına yolladılar, dediler bu adam sana yardımcı olur, gittim söylenen adamın yanına. Bana, bacı belediye imza verecek ki biz gelip evini yapalım. Şimdiye kadar kimse gelmedi, bu saate kadar kimseden bir cevap alamadım. Yağmur ve karla birlikte kendi kendine çöktü. Ben de mecburen bu yıkık ve çökmüş evde yaşamak zorunda kalıyorum. Yardım istiyorum, bu evimi yapsınlar. Bir banyom, bir lavabom, iki odam ve bir küçük mutfağım olsun yeter. Hiç bir şeyim kalmamış, dışarıda ben bulaşıklarımı yıkıyorum. Bu ev böyle devam ederse bir gün altında kalacağım bunun sorumluluğunu siz çekeceksiniz, bir gün altında kalırsam söylemeyecek misiniz ‘bu bize söyledi biz bir şey yapamadık.” diye konuştu.

Şanlıurfalı Halise Nine'nin yaşam mücadelesi

Şanlıurfalı Halise Nine'nin yaşam mücadelesi

Şanlıurfalı Halise Nine'nin yaşam mücadelesi

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