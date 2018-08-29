Halit Ergenç Bergüzar Korel için mekan kapattı

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Tır'ın dorse mili kırıldı, yol iki yönde kapandı

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Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

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Yiğit Bulut: Bizi bu topraklardan söküp atamazlar

Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş başlatıldığına dikkat çeken Yiğit Bulut, dolar ve faiz oyunlarına boyun eğilmeyeceğini söyledi.

Van Gölü için tırmandıkları dağda uçak enkazı buldular

Murat Kekilli, çocukluğundan bu yana ailesiyle beraber Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'na çıktığını söyledi.

Murat Kekilli: Ben tatilde yaylaya çıkarım

Almanya Başbakanı Merkel, Chemnitz kentinde aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere saldırılar gerçekleştirmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

1 Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı Gözaltına alınanları ziyaret eden ve hesaplarına para yatıran Kenan Yavuz Y. isimli şahıs polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

2 Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde ABD'de yaşayanların yüzde 40'ına yakınının mevcut yaşam koşullarında ekonomik zorluk içinde olduğu ortaya çıktı.

3 Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay Çin ile birlikte yapmayı planlıyor.

4 Eskişehir’de röntgen odasında cinayet Bir şahıs, hastanenin röntgen odasında aralarında husumet bulunan kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

5 Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın 118 yaşını doldurmak üzere olan Julia Flores Colque’nin dünyanın en yaşlı insanı olduğu sanılıyor.

6 Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme Suudi Arabistan, Kanada ile yaşadığı krizin ardından bu ülkeyi terk etmelerini istediği Suudi doktorlara temmuz 2019'a kadar süre tanıdı.