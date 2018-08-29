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Halit Ergenç Bergüzar Korel için mekan kapattı

Bergüzar Korel, 36’ncı yaşını önceki akşam Levent’teki bir mekanda kutladı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 07:45..
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Bergüzal Korel, önceki akşam 36 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun eşi Halit Ergenç, Korel’in doğum günü için Levent’teki bir mekanı kapattı.

BU PARTİDE SOSYAL MEDYA YASAK

Halit Ergenç’in organize ettiği partiye çiftin yakın dostları katıldı. Halit Ergenç, davetlilerin masalarının üzerine sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşmamaları için not yazdı.

"5 YILDIR KUTLAMIYORDUM"

Korel, 5 yıl sonra doğum gününü kutladığını söyledi: “5 sene sonra doğum günü kutlayınca insan özeniyor” dedi.

Muhabirlerin “Halit bey romantik midir?” sorusuna Korel, “Çok romantik gerçekten, o kadar romantik ki” diyerek gülerek cevap verdi.

Halit Ergenç Bergüzar Korel için mekan kapattı

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