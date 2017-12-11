Halit Ergenç gençler için sahne alacak

“Müzik benim ilk göz ağrım” diyen Halit Ergenç, yeniden sahne hazırlığında. Ünlü oyuncu, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 15 Ocak’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyeceği konserde müziğe yetenekli gençlerle birlikte sahneye çıkacak.
GENÇLER İÇİN YURT DIŞI BURSU
Sanat danışmanlığını Fazıl Say’ın üstlendiği konser projesinin amacı, genç müzisyenlere yurt dışında eğitim görmeleri için burs sağlamak. Konserde vakfın bursuyla yurtdışında eğitim gören gençlerden Yiğit Karakaş, Bade Destan ve Beste Gürkay da sahneye çıkıp yeteneklerini sergileyecek.