Halit Ergenç: Türkiye bizim

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, önceki gün bir otelde gerçekleşen Türkiye-Çin iş birliği toplantısında konuşmacı olarak yer aldı.

"TÜRKİYE DE EKONOMİSİ DE BİZİM"

Oyuncu, “Kültür olarak birbirimizi tanıyabilmemiz için güzel bir toplantı oldu” dedi.

Halit Ergenç, dövizin artması ve sektörün küçülmesi konusunda ise, “Türkiye de ekonomisi de bizim. Memleketimizin şartlarına göre iş yapacağız” şeklinde konuştu.

Vatanım Sensin'in ardından Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ekranlara 1 yıl ara verme kararı almıştı.