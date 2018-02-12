Halit Ziya Uşak Uşaklıgil’in ölümsüz eseri: Aşk- ı Memnu

Servet’i Fünun Edebiyatı’nın önemli temsilcilerinden sayılan Halit Ziya Uşaklıgil denilince klasik romanı Aşk- ı Memnu akla gelir.

Türk Edebiyatı’nın başat klasik kitapları arasında gösterilen roman, Adnan Bey’in kendisinden yaşça küçük Bihter Hanım’la olan evliliğini anlatırken, Adnan Bey’in yeğeni Behlül’ün, yengesi Bihter arasında yaşanan yasak aşk, kitabın ana konusunu oluşturur.

Halit Ziya, Batı edebiyatı etkisiyle Osmanlı münevverleri arasına yerleşen roman türünün Tanzimat Dönemi’nden sonra gelen öncü bir isimdir. Tanzimat’tan sonra gelen yeni edebiyat akımı Servet- i Fünun’un güçlü kalemlerinden olan Halit Ziya, ortaya koyduğu değerli eserlerle adını edebiyatımıza altın harflerle yazdırmıştır.

Uşaklıgil, kendisinden önce yazılan edebi eserleri basit bulmuş ve elinin tersiyle iterek okumaya değer yapıtlar olarak görmediğini belirtmiştir. Halit Ziya, basit ve kaba romancılığa son vererek kendine yeni bir üslup ve tarz belirleyerek, bu doğrultuda eserlerini yazmıştır.

MODERN TÜRK ROMANCILIĞININ BAŞLANGICI

Usta yazar romanlarında kahramanlarının iç dünyalarını nüfuz ederek ustalıkla betimlemiştir. Halit Ziya’nın yeni edebi anlayışı dönemin pek çok yazarını da etkilemiştir. İstanbul’da 1866’da doğan ünlü yazar, dönemin etkin edebiyat akımı olan- Servet-i Fünun hareketine katıldı.

Bir süre Batı edebiyatı üzerine dersler verdi, hükümet tarafından Avrupa’ya gönderilerek birtakım kültürel çalışmalarda bulundu.

İstanbul'da 1945 yılında hayatını kaybeden Halit Ziya'nın Aşkı-Memnu’su modern Türk romancılığının başlangıcı sayılmıştır.

Yetkin kalem, 150’den fazla hikâye ve altı romana imza atarak ne kadar üretken bir isim olduğunu kanıtlamıştır. Makale, şiir, deneme ve tiyatro eserleri de kaleme alan Halit Ziya’nın Mai ve Siyah, Aşk’a Dair, Bir Ölünün Defteri, adlı eserleri öne çıkanlardan.

YASAK BİR AŞKIN ROMANI

Edebiyatçının 1900 yılında yayımlanan romanı Aşk-Memnu, roman tekniği açısından başarılı bir eserdir. Yasak aşkı merkezine alan kitap, Adnan Bey ve Bihter’in ilk başlarda mutlulukla devam eden evlilikleri, Bihter’in genç, yakışıklı ve çapkın Behlül’le yakınlaşması sonucu aralarından başlayan tutku dolu aşk yeni gelişmelere sahne olur.

Bihter’in annesi Firdevs Hanım’ın para ve lüks düşkünü olması, Bihter’i sırf parası için Adnan Bey’le evliliğe zorlaması, zaten mutlulukla sürmeyeceği anlaşılan izdivacı iyice zorlaştırır.

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda diziye uyarlanan Aşkı- ı Memnu izlenme rekoru kırmıştı. Romanın diziye uyarlanması hayra vesile oldu ve insanlar böyle bir eserden haberdar oldular.

Yapı Kredi Yayınları bu güzel romanı yeniden bastı, gerekli tashihleri yaparak, kitapseverlere ulaştırdı. Hem yeni tasarımıyla hem de günümüz Türkçesiyle daha da anlaşılır kılınan Aşk-ı Memnu’yu okumak için geç değil...

Yazar: Halit Ziya Uşaklıgil

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2018

Syf: 344

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Ergül Tosun

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