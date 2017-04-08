Halk Arenası'nda Saadet Partisi'ne övgü dolu sözler

Halk TV'de yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu, Müjdat Gezen ile Yılmaz Özdil'in katıldığı Halk Arenası programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilgiyle bahsedildi.

SAADET'İ ÖVE ÖVE BİTEREMEDİLER

Dönemin "Öğrenciler Cuma'ya gitti şok şok" haberciliği yapan gazetecisi Uğur Dündar'ın dindar/muhafazakar tabanı olan Saadet'i ve genel başkanını övmesinin nedeni tabii ki 16 Nisan referandumu.

Programda Uğur Dündar Karamollaoğlu'ndan "Entelektüel birikimi olan, demokrasiye inanan yurtsever bir insan" sözleriyle bahsederken, Yılmaz Özdil de Kıbrıs Barış Harekatı'nı örnek gösterdi.

İşte o sözler:

Halk Arenası'nda Saadet Parti'sine övgü dolu sözler VİDEO

UĞUR DÜNDAR

Şu sıralar Saadet Partisini ve başkanını yakından takip ediyorum. Karamollaoğlu, hakikaten çok olgun, evrensel demokrasi anlayışıyla çok tutarlı konuşmalar yapıyor. Kendisini ilk kez tanıdım bu konuşmalarla. Kendisinde bir yurtseverlik bir entelektüellik görüyorum.

YILMAZ ÖZDİL

Milli görüşle AKP bir yol ayrımında. Şu an yaşadığımız imece ortamı, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki imece ortamı. O dönem Erbakan'la Ecevit'in Kıbrıs'a çıkması neyse, bugün yapılan da aynı imecenin ürünüdür.