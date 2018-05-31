'Halk Bankası'na ceza' soruşturmasında tutuklama

Bir arkadaşıyla Bebek'teki bir mekanda buluşan Gamze Karaman, 2 ay sonra bebeğini kucağına alacak.

Gamze Karaman 7 aylık oldu

Sosyetik güzel İdil Fırat, oyuncu Mert Fırat'la olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

3

İzmirli kadın: Erdoğan pısırık lider olmadığı için istemiyorlar

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde A Haber'in sokak röportajına konuşan İzmirli bir teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Atatürk benzetmesi yaptı.