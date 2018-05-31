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'Halk Bankası'na ceza' soruşturmasında tutuklama

ABD'den Halk Bankası'na para cezası verildiği yönünde sosyal medya hesaplarından yapılan haber ve yorumlara ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

AA | 31.05.2018 - 06:37..
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk Bankası'nın avukatları tarafından yapılan ihbar üzerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesinde tanımlanan "İtibarın Zedelenmesi" suçundan başlatılan soruşturma kimliği tespit edilen Kerim Y., Ankara'daki ikametinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Kerim Y. soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı. Savcılık ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kerim Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kerim Y. işlemlerinin ardından Üsküdar Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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