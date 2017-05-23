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Halk, CHP'li Cankurtaran'a ders verdi VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun iletişimden sorumlu yardımcılığını yapan Yasemin Öney, sokakta vatandaşın nabzını ölçtüğüne pişman oldu.

23.05.2017 - 15:37
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Halk, CHP'li Cankurtaran'a ders verdi VİDEO

CANKURTARAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında desteklerinden dolayı Sultangazi ilçesindeki partililere teşekkür ziyaretinde bulundu.

CANKURTARAN'IN ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Cankurtaran'ın konuşması sürerken yanına yaklaşmak isteyen bir genç, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Bir vatandaş ise Cankurtaran'ın, hükümete yönelik eleştirilerini reddetti.

Cankurtaran'ın, KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alındığını belirtmesi de tepkiye neden oldu.

Halk, CHP'li Cankurtaran'a ders verdi VİDEO

"CHP BU GİDİŞLE İKTİDAR OLAMAYACAK"

"CHP'nin iktidar olmadığı dönemdeki bazı suçlamaları da CHP'ye yapmak maalesef AKP'nin algı yönetimidir." diyen Cankurtaran'a, bir kadın, "CHP bu gidişle de iktidar olamayacak." diye karşılık verdi.

Eleştirilerin ardından Cankurtaran, "Güzel vallahi, çok güzel Türkiye..." sözleriyle yanıt verdi.

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