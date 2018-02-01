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İBB Başkanı Mevlüt Uysal otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, üç kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 16:48..
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar’da üç kişinin hayatını kaybettiği halk otobüsü kazasıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

"SORUN ÇÖZÜLECEK, İSTANBULLULAR EMİN OLSUN"

Uysal, "Özel Halk Otobüsleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışmalar yaptığımızı da beyan etmek isterim. Hepimizi üzen kaza ile ilgili tüm detayları incelediğimden ve gereğinin yapılacağından İstanbullular emin olsunlar." ifadelerini kullandı.

"YARALI VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLENİYORUZ"

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah özel halk otobüsünün sebep olduğu kazada maalesef 3 vatandaşımız vefat etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki vatandaşımız ayakta tedavi ile taburcu olurken, iki yaralı vatandaşımız ile ekiplerimiz hastanede ilgilenmektedir. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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