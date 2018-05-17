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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Erzincan'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

DHA | 17.05.2018 - 16:10..
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Saat 14.00 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolunun 8'inci kilometresinde Akyazı beldesi çıkışında meydana gelen kazada, Adem Yeşilyurt yönetimindeki 24 M 9014 plakalı, Üzümlü Belediyesi'ne ait halk otobüsüne, Erzincan şehir merkezine giderken, karşı yönden geçen Behçet Yaşkesen'in kullandığı 34 LVP 73 plakalı otomobil çarptı.

YARALILAR TEDAVİDE

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında yolcuların da bulunduğu 16 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç parçalarının savrulduğu karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü



Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

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