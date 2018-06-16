1 Devlet Bahçeli: MHP'ye oyun oynayanlar şaşkına dönecek 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, MHP üzerinden önemli kurgular ve kara propaganda yapanların 4 Haziran saat 12'den sonra 'şaşkın ördeğe' döneceklerini söyledi.

2 AK Partili ve CHP'li siyasetçiler bayramlaştı Ramazan Bayramı'nın 2. gününde, siyasiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma ziyaretinin ilki AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.

3 Otobüs kapısına eteği sıkışıp sürüklenen kadın öldü Adana'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), hayatını kaybetti.

4 130 bin TL’lik veresiye aşka 5,5 yıl hapis Antalya’da 62 yaşındaki adamı evlenme vaadiyle kandırıp para alan ve para vermeyi kestiğinden bıçak tehdit eden kadına 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

5 Emre Belözoğlu: Eve gidip sinirden ağlıyorum Hırslı yapısından dolayı çok hatalar yaptığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Çok samimi söylüyorum bazen sinirden ağladığım zamanlar olmuştur" dedi.

6 Erzincan'da 3 terörist daha öldürüldü Dün Kemah kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Erzincan'da, bugün 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.