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Halk otobüsü Mecidiyeköy'de kaza yaptı

Şişli'de bir otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

AA | 28.09.2018 - 05:25..
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Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Halk otobüsü Mecidiyeköy'de kaza yaptı

Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı VİDEO

YARALILARA ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.

Halk otobüsü Mecidiyeköy'de kaza yaptı

Halk otobüsü Mecidiyeköy'de kaza yaptı

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