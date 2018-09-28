Halk otobüsü Mecidiyeköy'de kaza yaptı

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Şişli'de otobüs köprü ayağına çarptı VİDEO
YARALILARA ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.