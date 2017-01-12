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Halk otobüsü şoförü direksiyon başında at yarışı oynadı

Adana'da bir yolcunun cep telefonundan çekilen görüntülerde, otobüs şoförlerinin vurdumduymazlığı bir kez daha gözler önüne serildi..

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Daha önce direksiyon başında telefonla konuşan, mesaj yazan hatta kitap okuyan şoförler haberlere konu olmuştu.. Hiçbir şeyden ders almayan sorumsuz şoförler, insan hayatını hiçe sayıp benzer davranışları sergilemeye devam ediyor..

DİREKSİYON BAŞINDAYKEN AT YARIŞI OYNADI

Buna en yakın örnek Adana'dan geldi. Seyir halindeki bir otobüs şoförünün direksiyon başındayken at yarışı oynadığı anlar, bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi:

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında at yarışı oynadı VİDEO

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