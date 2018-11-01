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Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz

Antalya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunu elle taciz eden bir kişi, şoförün yolcuları indirip kapıları kilitlemesiyle yakalanıp gözaltına alındı.

DHA | 01.11.2018 - 16:26..
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Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, bulvar üzerindeki durağa yanaştığında araçta bağırışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği için K.E.'yi yumruklamaya başladı. Bu sırada şoför Ramazan Özer de yolcuları indirip, kapıları kapattı.

Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelen polis ekipleri, K.E.'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi'ne götürdü. K.E., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini gören babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye "Ne elliyorsun benim çocuğumu" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu.

K.E. ise, "Ne yaptım?" diye birkaç kez babaya seslendi. Babanın şoföre aracı karakola çekmesini söyledikten sonra K.E.'yi yumrukladığı görüldü. Bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı, şoförün de 155'i arayarak polis çağırdığı görüntülere yansıdı.

Daha sonra yolcuların otobüsü boşaltmasının ardından kapılar kapatılarak K.E.'nin araçta bekletildiği, kısa süre sonra gelen polisin şüpheliyi gözaltına aldığı görüldü.

Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz

Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz

Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz

Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz

Halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuğa taciz

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