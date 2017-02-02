Boğazını ve kolunu kesen Edip Ardınç, güçlükle etkisiz hale getirilirken, bu anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KADIN YOLCUYLA TARTIŞTI

Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki KL08 tabela numaralı 07 ECP 52 plakalı özel halk otobüsündeki olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Liman Mahallesi’ne giden Engin Ülker yönetimindeki otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’na geldiğinde yolculardan Edip Ardınç, iddiaya göre iki kadın yolcuyla tartıştı.

POLİSE İHBAR EDİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan sivil polis olduğunu iddia eden kişi, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak durumu bildirdikten sonra durakta indi. İki durak sonra otobüsü durduran polis ekipleri, şoförden orta ve arka kapıyı kapatmasını istedi.

Halk otobüsünde boğazına bıçak dayayıp, polise direndi VİDEO

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Polislerin ön kapıdan içeriye girdiğini gören Edip Ardınç, cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayarak, panik halinde kaçışan yolcuların arasından ön kapıya kadar geldi. Bu sırada şoför Engin Ülker, orta ve arka kapıyı açarak yolcuların tahliyesini sağladı. Halk otobüsünde boğazına bıçak dayayıp, polise direndi.

BOĞAZINDAN VE KOLUNDAN YARALANDI

Bu sırada arka kapıdan otobüse binen bir kişi araçta yalnız kalan Edip Ardınç’a arkadan yaklaşıp, kollarından tuttu. Polislerin de müdahalesiyle Edip Ardınç’ın elindeki bıçak alınarak, araçtan indirildi. Boğazını ve sağ kolunu keserek kendisine zarar veren Edip Ardınç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Edip Ardınç’ın yolculara yaşattığı korku dolu anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.