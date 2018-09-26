Sancaktepe'de, 28 Ağustos günü saat 23.40’ta Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden 34 RPG 28 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Oral, duraktan yolcusunu aldıktan sonra hareket etti.

ANİDEN KANLAR İÇİNDE KALDI

Çok geçmeden caddede silah sesleri duyuldu. Kurşunlardan bir tanesi, otobüs camından girerek eşi ile birlikte seyahat eden Yusuf Kenan Sağır (29) isimli yolcuya isabet etti. Kolundan vurulan Sağır, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yaralı yolcunun eşi de büyük panik yaşadı.

Maganda kurşunuyla acı içinde yere düşen Yusuf Kenan Sağır’a otobüsün içindeki yolcular yardım etmeye çalıştı. Yaralı yolcunun kolunu saran diğer yolcular, kanı durdurmaya çalıştı.

Halk otobüsünde dehşet anları kamerada ViDEO

YARALIYI OTOBÜSLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Otobüs şoförün Hüseyin Oral ise vakit kaybetmeden hastaneye yöneldi. Aracın dörtlülerini yakarak hızla süren kahraman otobüs şoförü, kısa sürede yaralı yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Tedavisi yapılan Yusuf Kenan Sağır, birkaç gün içerisinde taburcu edildi.

Kurşunun yolcuya isabet ettiği dehşet anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"HEMEN HASTANEYE SÜRDÜM ARABAYI"

Yolcuyu hastaneye yetiştiren kahraman otobüs şoförü Hüseyin Oral ise yaşadıklarını anlattı.

Olay gecesi duraktan yolcusunu aldıktan sonra yoluna devam ettiğini söyleyen Oral, "Dışarıda eline silah alan herkes sağa sola ateş etmekte. Bu magandalık değil de nedir. Bu da bize isabet etti. Bana da gelebilirdi. Yolcularımızdan birine geldi. Talihsiz bir olay yaşadık. Yolcunun kolunda girdi mermi. O anda yere düştü yolcumuz. O anda arabanın içinde panik oldu. Eşi de yanındaydı, korktu. Ben vurulduğunu anladım. Hemen hastaneye sürdüm arabayı durmadan. Hastaneye yetiştirdik. Şükürler olsun kendisi iyi. Teşekkür etti bize de, sağlığı iyi şu anda." ifadelerini kullandı.

MAGANDA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüse isabet eden kurşunu ateşleyen magandayı kısa sürede gözaltına aldı. Kurşunun H.Ş. isimli şahsın silahından çıktığını belirleyen ekipler, zanlıyı Ankara Caddesi üzerinde yakaladı. Zanlını yakalandığı yede araştırma yapan ekipler, çöp kutusunun içine atılmış bir tabanca bulundu. Zanlının evinde yapılan aramada da 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.