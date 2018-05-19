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Halk otobüsüne bıçak ve sopalarla saldırdılar

Gaziantep'te bıçaklı ve sopalı grubun halk otobüsüne saldırması ve yolcuların yaşadığı panik, araçtaki kameraya yansıdı.

AA | 19.05.2018 - 23:45..
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İstiklal - 60. yıl hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda bıçak ve sopalar bulunan 4-5 kişinin araca yaklaşması yer alıyor.

OTOBÜSE BİNMEYE ÇALIŞIP CAMLARI KIRDILAR

Kayıtların devamında saldırganların binmeye çalıştıkları otobüsün camlarını kırmaları ve yolcuların panikleyerek aracın arka tarafına doğru geçmeleri görülüyor.

Halk otobüsüne saldırı anı kamerada

"OTOBÜSE GİRSELER BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

Otobüs şoförü Ecevit Birelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıklarında motosiklet sürücüsünün sözlü saldırısına ve tehdidine maruz kaldığını belirterek, "Motosiklet sürücüsünün tehdit etmesinden bir süre sonra aynı kişi birkaç arkadaşıyla ellerindeki bıçak ve sopayla önümü kestiler. Araca saldırdılar, camları kırdılar. Yolcular da çok tedirgin oldu. Sonra çevredeki vatandaşların tepkisiyle uzaklaştılar. Otobüse girebilselerdi beni öldüreceklerdi." diye konuştu.

Birelli, saldırının ardından Güven Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

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