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Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kuzen öldü

Kocaeli Darıca'da özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kuzenler Hasan Salman ve Turan Özbey hayatını kaybetti.

DHA | 13.04.2018 - 18:28..
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Kaza öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Vural Sokak üzerinde meydana geldi.

OTOBÜS MOTOSİKLETE ÇARPTI

Hasan Salman ve kuzeni Turan Özbey'in üzerinde bulunduğu 41 UT 273 plakalı motosiklete, D.K. yönetimindeki 41 J 4013 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Motosiklet otobüsün altına girerken, kuzenler ağır yaralandı.

Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kuzen öldü

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Hasan Salman ve Turan Özbey'e, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulundu. Bir özel hastaneye kaldırılan Salman ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikleti kimin kullandığı tespit edilmeye çalışılırken, halk otobüsü sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki 2 kuzen öldü

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