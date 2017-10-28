Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kameralarda

Kent merkeziyle Altınova Mahallesi arasında çalışan halk otobüsünün şoförü Ayhan Üstübec, dün akşam görevi başındayken 3 kişinin saldırısına uğradı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Üstübec, saldırının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Üstübec'in kullandığı halk otobüsünü bir otomobil takip etmeye başladı.
Halk otobüsünün önünü kesip şoförü dövdüler İZLE
ŞOFÖRE YUMRUK ATTI
Daha sonra Altınova Mahallesi'nde otobüsün önünü kesen araçtan inen 3 kişi Üstübec ile tartışmaya başladı. Bu sırada şahıslardan birisi ön kapıdan zorla otobüse binerek halk otobüsü şoföre Üstübec'e yumruk atmaya başladı.
SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Otobüsteki yolcuların araya girmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.