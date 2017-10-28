Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kameralarda

Cumhuriyet altını, ilk kez Ekim 1925'te Darphane'nin Topkapı'daki binasında basılmıştı. O tarihten bu yana altın 92'nci yaşına girdi.

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İngiltere'de Cadılar Bayramı'nda terör korkusu

Cadılar Bayramı, 31 Ekim’de kutlanacak ama şu an dünyanın pek çok ülkesinde partiler düzenlenmeye başlandı. Bu ülkelerden biri de İngiltere.