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Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kameralarda

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde halk otobüsü şoförüne gerçekleşen saldırı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

28.10.2017 - 10:41
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Kent merkeziyle Altınova Mahallesi arasında çalışan halk otobüsünün şoförü Ayhan Üstübec, dün akşam görevi başındayken 3 kişinin saldırısına uğradı.

Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kameralarda

ŞİKAYETÇİ OLDU

Üstübec, saldırının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Üstübec'in kullandığı halk otobüsünü bir otomobil takip etmeye başladı.

Halk otobüsünün önünü kesip şoförü dövdüler İZLE

ŞOFÖRE YUMRUK ATTI

Daha sonra Altınova Mahallesi'nde otobüsün önünü kesen araçtan inen 3 kişi Üstübec ile tartışmaya başladı. Bu sırada şahıslardan birisi ön kapıdan zorla otobüse binerek halk otobüsü şoföre Üstübec'e yumruk atmaya başladı.

Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kameralarda

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Otobüsteki yolcuların araya girmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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