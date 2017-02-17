taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6413
EURO
3,8658
ALTIN
145,05
PETR
55,5400
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Halk oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı
Yüksek Seçim Kurulunca halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.
17.02.2017 - 20:48
Haberler
Gündem
Halk oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı VİDEO
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
Alman DW'nin PKK yanlısı muhabiri gözaltında
HDP'li Ferhat Encü tutuklandı
Başbakan Yıldırım'dan Malta'da açıklamalar
Hulusi Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Nusaybin'de çatışma: 1 asker, 1 polis yaralı
AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Kardak kayalıklarında gerginlik
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Başbakan Binali Yıldırım Malta'da
138
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist
182
UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE
5
Meltem Cumbul Cumhuriyet alın kampanyasına katıldı
343
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler
405
AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi
442
Sözcü grubu Gırgır dergisini kapattı
277
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Avatar Atakan evlendi
3,859 kez izlendi
2
Bozdağ: CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmemesi samimi değil
2,156 kez izlendi
3
Şişli'de istinat duvarı çöktü
1,364 kez izlendi
4
3 Boyutlu yazıcı teknolojisi
1,681 kez izlendi
5
Aşk Ve Gurur 1.Tanıtım
1,463 kez izlendi
6
New york binalarında şov yapan akrobat
1,554 kez izlendi
7
Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'i tehdit etti
1,620 kez izlendi
1
Oscar heykelleri hazır
Oscar sinema ödül törenlerinde parlayan yalnızca kazanan yıldızlar değil. Oscar heykelleri de ışıltılı altın kaplamasıyla göz kamaştırıyor.
2
Halk oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı
Yüksek Seçim Kurulunca halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.
3
Mardin'de karayoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı kontrollü infilak ettirildi
4
TÜBİTAK ve Tacikistan arasında işbirliği
TÜBİTAK ile Tacikistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
5
Patlayan naylon ile eğlenen sevimli bebek
Annesinin patlattığı balonlu naylon ile kendinden geçen sevimli bebek.
6
Alman DW'nin PKK yanlısı muhabiri gözaltında
Alman Die Welt gazetesi, geçmişte terör örgütü PKK'ya güzellemeleriyle bilinen Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in gözaltına alındığını duyurdu.
7
HDP'li Ferhat Encü tutuklandı
15 Şubat'ta tahliye edilen HDP milletvekili Ferhan Encü tekrar gözaltın.a alındıktan sonra tutuklandı
1
Başbakan Binali Yıldırım Malta'da
Başbakan Yıldırım, Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan soru soran Maltalı gazeteciye ayar verdi.
2
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist
Iraklı güvenlik güçleri, kadın kılığına giren DEAŞ'lı teröristi Kerbela'ya saldırı hazırlığındayken yakaladı.
3
UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE
Bernardeschi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Borussia Mönchengladbach-Fiorentina maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri büyüledi.
4
Meltem Cumbul Cumhuriyet alın kampanyasına katıldı
Oyuncu Meltem Cumbul, kimsenin okumadığı Cumhuriyet gazetesi daha fazla satılsın diye başlatılan kampanyaya dahil oldu.
5
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler
Sözcü gazetesini çıkaran gruba ait olan mizah dergisi Gırgır, Hz.Musa ile ilgili skandal bir karikatür yayınladı ve tepkilere neden oldu.
6
AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi
Demirtaş'ı ziyaret için geldiği Edirne'de açıklama yapan AP vekili Julie Ward, açıklamasında "Kürdistan" ifadesini kullanınca ortam gerildi.
7
Sözcü grubu Gırgır dergisini kapattı
Sözcü gazetesini çıkaran grup, Hz.Musa ile ilgili skandal karikatür tepki toplayınca Gırgır'ın yayın hayatına son verdi.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları