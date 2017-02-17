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Halk oylamasında kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı

Yüksek Seçim Kurulunca halk oylamasında kullanılmak üzere bastırılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı.

17.02.2017 - 20:48
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