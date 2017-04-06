Halk oylamasında yalanlara karşı gerçekler

Halkoylamasına sayılı günler kala milletin, anayasa değişikliği paketinde bulunan maddeler ve bu maddelerin nasıl çarpıtıldığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için GerceklerveYalanlar.com adresinde zengin bir içerik sitesi hazırlandı.

Anayasa değişiklikleri ile ilgili tekrar tekrar söylenen asılsız yalanların tümünü ve bu yalanlara verilen en doğru cevapları NelereEvet.com’da bulmak mümkün.

YALAN SİYASETİ İFLAS ETTİ

GerceklerveYalanlar.com’da, halkoylaması kampanya sürecinde anayasa değişikliği maddeleri aleyhine sistematik olarak sürdürülen yalan siyasetinin tezleri çürütülüyor. Maddelerin sistematik şekilde yalanlar ile anlatımı tüm netliğiyle gözler önüne seriliyor.

Seçmen, anayasa değişikliği paketinde bulunmamasına rağmen tekrar edilen ve çarpıtmalarla varmış gibi gösterilen ‘tek adam’, ‘fesih’, ‘gensoru kalkıyor’ gibi yalanlar hakkındaki tüm doğruları bu sitede buluyor.

Sitede bulunan video ve fotoğraflarla, millete sistematik olarak söylenen 20 yalan detaylı biçimde ele alınıyor. En sık tekrarlanan ve CHP’nin resmi propaganda malzemeleri arasında yer alan çarpıtmalar hakkındaki tüm gerçekler anayasa maddelerine göndermelerle ve uzmanların anlatımıyla açıklığa kavuşturuluyor.

16 KISA VİDEO İZLENEBİLİYOR

GerceklerveYalanlar.com’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı televizyon programlarında yalanlara verdiği cevaplardan derlenen videolar ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en iyi anlatan isimler arasında yer alan Avukat Mehmet Uçum’un dolaşımdaki yalanları tek tek çürüttüğü cevaplardan özel olarak hazırlanmış 16 kısa video izlenebiliyor.

Ayrıca sitede bulunan Kararımız Evet videolarında seçmenin kendi ağzından sistematik yalan siyasetine karşı getirdiği cevaplar mevcut. Yine eskiden bu yana tekrarlanan çok sayıda yalan da seçmene hatırlatılıyor.

Sitedeki tüm içerik paylaşılabilir formatta #YalanlarveGerçekler etiketi ve Twitter’da @gerceklryalanlr adresinden seçmene sunuluyor.