Halk TV, Hüsnü Mahalli'yi kovdu

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Halk TV'de kavga çıktı.

MAHALLİ'NİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Halk TV'de program yapan Hüsnü Mahalli'nin programına son verilince; Mahalli bu durumu Twitter sayfasından: "Halk TV neden attı diye soran herkese yanıtımdır: İki yüzlü, yalancı, dolandırıcı, hırsız, sahtekar, yalaka, yandaş, palavracı, çıkarcı, oportünist, yağcı ve düzenbaz değilim. Ne pahasına olursa olsun gerçekleri anlatan, yazan, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren bir gazeteciyim." diye açıkladı.





HALK TV CEVAP VERDİ "TROLLERDEN FARKSIZSIN"

Bu paylaşıma Halk TV'nin kurumsal sayfasından cevap gecikmedi ve "Halk TV’den atılmadın @husnumahalli, dışarıdan yaptırdığımız programına son verdik. Çünkü trollerden farksız bu çirkin üslubunu onaylamıyoruz. Ayıptır, hakaret ettiğin bu Halk TV ve çalışanları, tutuklandığın gün tarihinde ilk kez senin için ekran kararttı."