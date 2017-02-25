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Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki konuşmasını sıkıcı bularak Baykal'a bağlanınca CHP'liler tepki gösterdi.

25.02.2017 - 14:51
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Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da "Hayırlı üniversiteler toplantısı"nda konuşma yaptı. Deniz Baykal'ın da aynı dakikalarda Afyonkarahisar'da konuşma yapmasıyla Halk TV ne yapacağını şaşırdı.

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

KILIÇDAROĞLU'NUN YAYININI KESİP BAYKAL'A BAĞLANDI

Başta Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını canlı yayın olarak veren Halk TV bir süre sonra yayını keserek Deniz Baykal'ın konuşmasını yayınlamaya başladı.

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı VİDEO

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

HALK TV'YE TEPKİ GERİ ADIM ATTIRDI

Halk TV'nin bu hareketinin ardından sosyal medyadan eleştiri sesleri yükseldi. Kanala gelen onlarca tepkinin ardından Halk TV yeniden Kılıçdaroğlu'nun yayınına geri döndü.

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

Halk TV Kılıçdaroğlu ile Baykal arasında kaldı

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