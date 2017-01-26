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Halk TV'nin Rıdvan Dilmen rahatsızlığı

Halk TV, sosyal medyada evet kampanyası başlatan Rıdvan Dilmen'i hedef göstermeye başladı.

26.01.2017 - 20:30
  1. Haberler
  2. Medya
Halk TV'nin Rıdvan Dilmen rahatsızlığı

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Spor yorumcusu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in referandum için “Evet” demesi belli kesimleri rahatsız etti.

Halk TV, Dilmen'in 3 yıl önceki bir demecini gündeme getirerek,“Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” ifadelerini kullanmasını veya halk oylamasına gidecek anayasa değişikliği ile ilgili düşüncesini belirtmesini, siyaset yapmak olarak yorumladı.

DİLMEN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yaptığı bir maçta “Hükümet istifa” tezahüratları hakkında, “İnsanlar tezahürat yapar, beğenmeyebilir, oy kullanmayabilir, 30 Mart’ta seçim vardır… Ancak bunu, zaten Fenerbahçe takımı da, siyasetin karışmaması lazım. Spora karışmaması lazım ancak hele hele sayın başbakanın; ben bu süreçte çok iyi bildiğim konular var; sayın başbakan herkesten fazla Fenerbahçelilik yapmıştır. Bu kadar söyleyeyim ve hiç hak etmedi.” şeklinde konuşmuştu.

Halk TV'nin Rıdvan Dilmen rahatsızlığı VİDEO


'Ben de varım' kampanyasına destek dalga dalga büyüyor

Halk TV'nin Rıdvan Dilmen rahatsızlığı

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