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Halkalı- 3. Havalimanı metro ihalesinin çalışmaları sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı-3. Havalimanı metro hattıyla ilgili ihale çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AA | 11.02.2018 - 15:19..
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'na da ulaşımın kolay olacağını bunun için karayollarını ve metro hatlarının da düzenleneceğini ifade etti.

D- 200 KARAYOLU'NDA 3 GİDİŞ- 3 GELİŞ OLACAK

Arslan, D-20 Karayolu'nun 3 gidiş-3 geliş hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü, 17 kilometrelik kısmının hizmete sunulduğunu, bu yılın ağustos ayına kadar yolun Çatalca'ya kadarlık kısmının da 3 gidiş- 3 geliş haline getirileceğini anlattı.

Halkalı- 3. Havalimanı metro ihalesinin çalışmaları sürüyor

"GAYRETTEPE- ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI METRO İNŞAATI SÜRÜYOR"

Kınalı ve Akyazı'ya kadar devam edecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların çok hızlı ve memnuniyet verici bir şekilde ilerlediğini dile getiren Arslan, şehir merkezlerine bağlanacak kısımlarının da çok konforlu şekilde hizmet vereceğini bildirdi. Arslan, "Gayrettepe- 3. havalimanı metro inşaatı son sürat devam ediyor. Bu kadar büyük iş yapınca temel atmalarına dahi vakit bulamıyoruz. Onun temel atma törenini yapmayınca millet orada bir şey yapılmıyor zannediyor. Tünel delme makineleri geldi. Çalışmaya başladı, tünneler deliniyor, metro yapılıyor. O da toplu taşıma anlamında ciddi hizmet verecek. Şimdi de Halkalı- 3. Havalimanı metro hattıyla ilgili ihale çalışmaları devam ediyor." dedi.

HIZLI TREN DE ENTEGRE EDİLECEK

Arslan, Marmaray ve banliyö dışında Çayırova'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Halkalı'ya gidecek hızlı trenin de havalimanına entegre edileceğini anlattı.

Atatürk Havalimanı'nın bir günde buraya taşımanın kolay olmadığını aktaran Arslan, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdürün koordinasyonunda, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyenin, şirketin içinde olduğu 12 ayrı çalışma grubunun hazırlıklarını yaptığından bahsetti.

Halkalı- 3. Havalimanı metro ihalesinin çalışmaları sürüyor

"48 SAATTE BURAYA TAŞINACAĞIZ"

Arslan, bu kapsamda yapılan çalışmalara değinerek, "Müsteşar koordinasyonunda onunla ilgili çalışmalar tekrar gözden geçirilecek ki herkes hazır olsun. Biz 48 saat içinde buraya bütün çalışmaları gerçekleştirmiş olalım ve uçuşları da 24 saat içerisinde Atatürk Havalimanı'nda buraya aktarmış olalım. Bu da çok önemli bir işlem." diye konuştu.

225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Havalimanı açıldıktan itibaren dışarıdan gelen uçakların buraya indirileceğini belirten Arslan, o gün Atatürk Havalimanı'na inmiş ancak oradan kalkması gereken uçakların gittikleri yerden tekrar buraya döneceğini, iki havalimanının aynı anda çalışmasının söz konusu olmayacağını bildirdi. Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlangıçta 100 bin kişiye, tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı.

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