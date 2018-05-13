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Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının önümüzdeki hafta yapılacak deneme seferine, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katılacak.

DHA | 13.05.2018 - 10:49..
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  2. Projeler

İstanbul'da Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Eş zamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

MALİYET ARTIŞI NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURMUŞTU

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

HIZLI TRENLER İÇİN DE HAT EKLENDİ

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hat daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

YIL SONUNDA KULLANIMA AÇILACAK

Hatta yapılan çalışmalarda inşaatın yüzde yüzünün Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1,5 ay sürecek sinyalisazyon sisteminin takılmasının ardından 3 ay sürecek test sürüşü çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalarında tamamlanmasının ardından proje yıl sonunda halkın kullanımına açılacak.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

HAYDARPAŞA GARI DA YIL SONUNDA AÇILIYOR

Öte yandan bir süre önce restorasyonuna başlanan Haydarpaşa Garı'nın da yıl sonunda tamamlanarak projeye dahil edileceği öğrenildi. Ankara'dan kalkan bazı hızlı trenlerin son durağının Haydarpaşa garı olacağı belirtildi. Son durağı Halkalı olan hızlı trenlerin ise Marmaray'ı kullanarak  boğazın altından geçerek Halkalıya ulaşacağı belirtildi.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

GEBZE-HALKALI ARASI 105 DAKİKA

Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı



Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı



Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı



Halkalı-Gebze banliyö hatlarının yüzde 80'i tamamlandı

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