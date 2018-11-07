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Halkalı- Gebze banliyö hattında sona gelindi

Yapımına 2013 yılında başlanan Halkalı- Gebze banliyö hattında çalışmalar tamamlanmak üzere.

DHA | 07.11.2018 - 11:38..
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Halkalı- Gebze banliyö hattında sona gelindi

Haydarpaşa- Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013'te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti.

Halkalı- Gebze banliyö hattında sona gelindi

YAPIM SÜRESİ 24 AY

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti.

Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

Halkalı- Gebze banliyö hattında sona gelindi

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı- Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi.

Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Hat boyunca trenlerin bakım ve onarımlarının yapılacağı yerlerin yapım çalışmaları da hızla sürüyor.

Halkalı- Gebze banliyö hattında sona gelindi

YIL SONUNDA HİZMETE SUNULACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın bu yılın sonunda hizmete açılacağını duyurduğu hatta istasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından testlere başlanacak. Bu çalışmaların da tamamlanmasının ardından proje yıl sonunda halkın kullanımına açılacak.

Halkalı- Gebze banliyö hattında sona gelindi

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

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